Polka fenomenem amerykańskiego "Idola". Gwiazdy są pod wrażeniem

Kaeyra śpiewała w restauracji do kotleta, dziś robi furorę w "American Idol". Zachwyca co rusz Lionela Richie i Katy Perry. Wideo z pierwszego występu, gdy śpiewała "Cold" Stapletona, ma na YouTube'ie ponad milion wyświetleń, kolejne materiały - po kilkaset tysięcy. Na Instagramie Kaeyra zebrała już spore grono fanów - liczy prawie 30 tys. osób, co jak na tak młodą, początkującą w amerykańskim show-biznesie artystkę, która jeszcze do niedawna śpiewała tylko w restauracji, jest dużym osiągnięciem.