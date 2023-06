Dotarli do zdjęć z przeszłości Płażyńskiego. Poseł PiS przyłapany

Płażyński w TV Trwam powiedział: – Urządzanie w Boże Ciało koncertów przez tego typu artystę [Behemoth - red.], który jawnie mówi, że nienawidzi Kościoła, Boga i gardzi katolikami, to nie jest jakiś przejaw równości w Gdańsku, tylko przejaw tego, że władze Gdańska godzą się na to, żeby prowokować i zaogniać konflikty, a nie rozwiązywać. W dodatku robią to osoby, które deklarują się jako katolicy. Wydaje mi się, że jest tutaj duża niespójność w tym, co pani prezydent Dulkiewicz deklaruje jako jej podejście do życia i w co wierzy, z czynami, których dokonuje – ocenił Płażyński.