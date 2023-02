Policjant został bohaterem. "Mogła zginąć nie tylko ona"

Sławomir Załomski: To był dzień jak co dzień, kiedy pracuje się w policji - chociaż ja zawsze mówię o tym służba, a nie praca. Byliśmy na interwencji domowej, zwykła sprawa, jakich jest mnóstwo na co dzień. Nagle dostaliśmy wezwanie, z którego wynikało, że kobieta stoi na krawędzi dachu. Natychmiast wsiedliśmy do radiowozu i ruszyliśmy pod wskazany adres. Nie było daleko, dwie przecznice, dojechaliśmy w 40 sekund. Oceniamy sytuację; rzeczywiście, kobieta jest na pochyłym dachu starej kamienicy, na wysokości czwartego czy piątego piętra. Właściwie wisi, więc jest bardzo niebezpiecznie.