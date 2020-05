"Policjanci z Miami" w Telewizji WP. Kultowy serial fascynuje nawet po 30 latach

"Policjanci z Miami" to prawdziwy symbol przełomu lat 80. i 90. Amerykanie widzieli w nim nowe standardy i powiew świeżości w gatunku telewizyjnych kryminałów. Dla polskich widzów, którzy zaczęli go oglądać w drugiej połowie 1989 r., był oknem na świat pełen kabrioletów, palm i pastelowych kolorów.

Na "Policjantach z Miami" wychowało się kilka pokoleń pamiętających polską telewizję z lat 1989-1994. Łącznie wyprodukowano ponad 100 odcinków w pięciu sezonach. Niebawem nadarzy się okazja, by przypomnieć sobie ten hit sprzed lat lub nadrobić zaległości. Telewizja WP ruszy bowiem z emisją pierwszego sezonu "Policjantów z Miami" już 11 maja.

Doskonali aktorzy (w rolach głównych Don Johnson i Philip Michael Thomas), świetna muzyka, piękne kobiety, narkotyki i gangsterzy - to wszystko przyciągało przed ekrany spragnioną wrażeń publiczność. Dodatkowo, jak na porządny serial kryminalny przystało, nie mogło zabraknąć pościgów, strzelanin oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Materiały prasowe Podziel się

Gwiazdy i muzyka

Ale "Policjanci z Miami" nie byli tylko kolejnym serialem o stróżach prawa. To, co odróżniało go od wielu innych popularnych wówczas produkcji, to przede wszystkim klimat przejawiający się w scenerii, modzie, muzyce. Wystarczy wspomnieć kultową czołówkę z muzyką Jana Hammera, za którą kompozytor dostał dwie statuetki Grammy.

Ponadto na ścieżce dźwiękowej pojawiły się utwory takich artystów jak Phil Collins (który nota bene zaliczył gościnny występ w serialu), U2, Tina Turner czy Simply Red. Serialowa ścieżka dźwiękowa trafiła w 1985 roku na pierwsze miejsce listy przebojów. Znajdowała się na niej przez 11 tygodni, co jest wyjątkowym osiągnięciem dla serialu telewizyjnego.

Materiały prasowe Podziel się

W serialu pierwsze skrzypce grali Johnson i Thomas, ale o udział w produkcji zabiegało też wielu aktorów i aktorek, którzy wyrośli na gwiazdy Hollywood. Dziś mało kto o tym pamięta, ale Bruce Willis, Julia Roberts, Wesley Snipes czy Laurence Fishburne też grali w "Policjantach z Miami".

Wyznaczał trendy

Magazyn "People" pisał o "Policjantach z Miami", że od czasu wynalezienia kolorowej telewizji dopiero ten serial prezentował kompletnie nowy i inny wygląd. Styl mocno zakorzeniony w popkulturze lat 80. wyznaczał trendy w modzie (białe marynarki, pastelowe kolory stały się hitem). I chyba każdy marzył o ferrari, które było nieco bardziej stylowe od poloneza w polskiej policji.

Materiały prasowe Podziel się

Przypomnijmy, że początkowo służbowym samochodem dwójki detektywów było czarne Ferrari Daytona Spyder. Później zastąpiła ją kultowa Testarossa w białym kolorze, niedostępnym dla zwykłych śmiertelników. Co ciekawe, po zakończeniu zdjęć w 1989 r. Testarossa trafiła do magazynu z przebiegiem 16,5 tys. mil. W kolejnych latach auto było obiektem pożądania kolekcjonerów, którzy polowali na nie na kilku aukcjach. Rekordowa kwota, jaka dotychczas padła, to 1,75 mln dol.

O dwóch takich

Tytułowi "Policjanci z Miami" to para detektywów: James "Sonny" Crockett i Ricardo "Rico" Tubbs. Pierwszy z nich mieszkał na łodzi ochranianej przez aligatora Elvisa. Jego ekscentryzm przekładał się na metody pracy, które nierzadko wykraczały poza policyjny regulamin. Co ciekawe, początkowo w tę rolę miał wcielić się Gary Cole, jednak ostatecznie postać policjanta brawurowo zagrał Don Johnson.

Aktor zdobył niesamowitą popularność, ale jego późniejsza kariera nie była różowa. Próby wybicia się na dużym ekranie zakończyły się niepowodzeniem. W 1993 r. Johnson założył firmę producencką i zajął się tworzeniem filmów i seriali, np. "The Marshall" i "Nash Bridges". Niestety, żadna z jego produkcji nie powtórzyła sukcesu "Policjantów z Miami".

Getty Images Podziel się

W życiu prywatnym, podobnie jak w karierze, również nie może narzekać na nadmiar szczęścia. Kilka lat temu aktor oficjalnie przyznał się do choroby alkoholowej. Ma też za sobą cztery nieudane małżeństwa (w tym dwa z Melanie Griffith). Od 21 lat jego żoną jest Kelley Phleger, z którą ma trójkę dzieci w wieku 14-21 lat. Johnson, który ostatnio zagrał w filmie "Na noże" i serialu "Watchmen", zorganizował sobie także "awaryjny plan na życie". Kupił leżącą u wybrzeży Wietnamu wyspę Bamboo oraz restaurację "Ana Mandara", serwującą potrawy tamtejszej kuchni.

Serialowym partnerem Sonny'ego był Rico, czarnoskóry policjant z Nowego Jorku, szukający mordercy swojego brata. W Rico wcielił się Philip Michael Thomas, który na castingu okazał się lepszy m.in. od Denzela Washingtona. Po zakończeniu realizacji "Policjantów z Miami" aktor pojawiał się na ekranie niemal wyłącznie w rolach epizodycznych. W 1997 i 2001 roku miał okazję spotkać się ze swoim serialowym partnerem na planie "Nash Bridges". Później bardzo sporadycznie grywał w produkcjach telewizyjnych i udzielał się w dubbingach, niestety żadna rola nie przyniosła mu już takiej popularności jak "Policjanci z Miami".

Materiały prasowe Podziel się

"Policjanci z Miami" w Telewizji WP

Premiera "Policjantów z Miami" w Telewizji WP już w poniedziałek 11 maja. Serial emitowany będzie od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:00. Na początek pokazane zostaną wszystkie 23 odcinki pierwszej serii.

W ramówce Telewizji WP znaleźć można światowe filmy i seriale nieemitowane wcześniej w polskich kanałach otwartej telewizji. Stacja pokazuje autorskie programy publicystyczne, w tym "Tłit" i "Money. To się liczy", programy rozrywkowe oraz dokumenty i cykle o remontowaniu i urządzaniu wnętrz.

Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement Telewizja WP ma największy udział w rynku wśród stacji nadających naziemnie w ramach MUX8. W pierwszym kwartale 2020 roku w grupie komercyjnej All 16-49 osiągnęła 0,73% SHR, wśród nadawców naziemnych 1,08% SHR.

Telewizja WP dostępna jest w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej, na platformach Canal+ (kanał 73) i Cyfrowy Polsat (kanał 104) oraz w sieciach kablowych m.in.: Vectra (114), Netia (29), Orange (35), Multimedia (38), UPC (158/116), Inea (28), Toya (25) oraz w WP Pilot.