Poleciał w kosmos, bo go stać. "Najszczęśliwszy dzień mojego życia"

Moją matkę, która robiła, co mogła, żeby razem z moim rodzeństwem potrafił stać na własnych nogach. Popychała nas do tego, żebyśmy się brali do realizacji swoich zamierzeń, a nie obserwowali, jak robią to inni. Uczyła nas panować nad życiem i szacunku do innych. Dawała nam najlepszy przykład, jak być przedsiębiorczym, bo sama tak była. Nie odniosła wielkich sukcesów, ale miała milion pomysłów na minutę. Chciała próbować nowych rzeczy, była otwarta, na nic się nie zamykała. Zostawiła mi list, który otworzyłem, jak byłem już starszy. Napisała go, gdy siedziała w budce telefonicznej i wydzwaniała ludzi, próbując zacząć swój własny biznes. Nie miałem o tym wcześniej pojęcia. Było to dla mnie ważne odkrycie, bo kiedy miałem sześć lat, to też próbowałem zacząć swój pierwszy biznes z budki telefonicznej. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni.