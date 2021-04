Polacy rzucili się na remonty. Szelągowska pokazuje, że mieszkać ładnie może każdy

Trafiłam w swoim życiu na takich ludzi, przy których nie musiałam niczego udowadniać. Czasem projektanci wnętrz wchodząc na budowę myślą o sobie w kategoriach: jestem mądrzejszy czy mądrzejsza od stolarzy czy majstrów. A nie są. Ja też nie jestem. Kartka zniesie wszystko i można narysować każdy projekt, ale ludzie, którzy są na miejscu i go realizują, wiedzą znacznie więcej i mają ogromne doświadczenie. Mam wielkie szczęście, bo pracuję z fantastyczną ekipą. Nigdy nie udaję, że wiem więcej niż Darek Stolarz, czy że jestem silniejsza niż Iwan albo Wiktor. My się naprawdę wszyscy bardzo liczymy ze swoim zdaniem i ze swoimi pomysłami i potrafimy przyznać, że ktoś miał lepszy pomysł, że lepiej wybrnął z trudnej sytuacji. Kiedyś mieliśmy taki przypadek, że nie mieściła nam się szafka łazienkowa i nie wiadomo było, co zrobić, a czas uciekał. Zapytałam wtedy, z czego jest ścianka przylegająca do szafki, okazało się, że z gips-kartonu. Zaproponowałam, żeby wyciąć kawałek i wszystko się zmieściło, wyszło świetnie. Całej tej akcji wcale nie towarzyszyło zdziwienie, że przyszła tu nagle baba projektantka i się mądrzy, tylko zainteresowanie i chęć wypróbowania dobrego pomysłu. Nikomu przy chwaleniu kogoś nie spada korona z głowy. Może na samym początku Darek Stolarz, jako bardziej konserwatywny, zastanawiał się, czy dam sobie radę i rzucał na ten temat żarty, ale to było zawsze z przymrużeniem oka. Zresztą największym hersztem na naszych budowach jest moja prawa ręka – Marika, jej się wszyscy boją (śmiech). Nikt z nas niczego nie udaje, nie musimy też sobie nic udowadniać. Dzisiaj, a właściwie przed pandemią, kiedy chodziłam na zakupy do Castoramy, między półkami widziałam mnóstwo kobiet. Może kiedyś decydowałyśmy wyłącznie o kolorze farby na ściany, ale teraz to naprawdę zupełnie inaczej wygląda. Fajnie, jak ludzie żyją tak jak chcą i robią to, na czym się znają. Są przecież faceci, którzy nie lubią wiercić w ścianach i są faceci, którzy wspaniale gotują i zajmują się dziećmi. To samo dotyczy kobiet. Płeć ma znaczenie drugorzędne. Po prostu robienie czegoś na siłę jest niewskazane. Kobiety również robią świetne remonty – na rynku działają fantastyczne brygady złożone z samych kobiet.