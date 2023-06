Polacy go uwielbiali. Jak dziś wygląda Rob Stewart?

Choć może to być dla wielu zaskoczeniem, w tym samym roku napisał, wyreżyserował i wyprodukował horror "Mark of the Beast", ale to jest to rzecz właściwie nieznana. Do końca lat 80. zagrał jeszcze w dwóch innych produkcjach telewizyjnych, ale jego kariera filmowa raczej nie rozwijała się zbyt prężnie. Aż przyszedł przełom w 1990 r.