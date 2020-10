Pokochała go jak własnego ojca. Teraz chce mu za wszystko podziękować

Ola, 22-letnia studentka pedagogiki, mieszka nad Zalewem Zegrzyńskim i, jak sama twierdzi, jej całe życie związane jest z tym miejscem. To tu najczęściej przyjeżdża z rodzicami, by popływać łódką i wypocząć.

Zobacz teraz za darmo: Poprzedni odcinek "Remontu w prezencie"

Bardzo szybko, bo jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej, zaczęła zwracać się do niego per "tato", a Marcin odwdzięczył się jej prawdziwie rodzicielską miłością. I właśnie za to Ola chciałaby jemu oraz swojej mamie bardzo podziękować. A jako że już wkrótce będzie się wyprowadzać, postanowiła na pamiątkę sprezentować swoim rodzicom remont.