"Poker Face". Genialna telewizja? Ktoś nas próbował zrobić w konia

Bohaterką serialu "Poker Face" jest pracująca w jednym z kasyn Charlie Cale (znana z "Russian Doll" i "Orange Is the New Black" Natasha Lyonne). Znalazła się tam nieprzypadkowo. Kobieta obdarzona jest wyjątkową umiejętnością, która sprawia, że ilekroć usiądzie do stołu pokera, wygrywa. Fakt, że Charlie potrafi bezbłędnie rozpoznać, czy ktoś mówi prawdę, do tej pory przydawał jej się jedynie w hazardzie, choć przyniósł więcej kłopotów niż pożytku. Gdy poznajemy Charlie, szybko okazuje się, że wrodzony talent przyda jej się również do rozwiązywania zagadek kryminalnych.