Pokazała zdjęcie z planu. Za bardzo zadbana jak na chłopkę?

Na początku stycznia tego roku ruszyły zdjęcia do ekranizacji słynnej powieści Władysława Reymonta "Chłopi". Reżyserią zajęła się Dorota Kobiela, która do współpracy przed kamerą zaprosiła wiele młodych aktorek m.in. Kamilę Urzędowską, Helenę Morelę czy Julię Wieniawę. Ta ostatnia od czasu do czasu publikuje w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z planu, na których pojawia się w nietypowej dla siebie roli. Zwłaszcza tych, którzy śledzą Wieniawę w "Tańcu z gwiazdami", może zaskoczyć jej charakteryzacja do roli chłopki.