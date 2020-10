Doda i dziecko. Lawina domysłów ruszyła

Doda od lat podkreśla, że nie śpieszno jej do bycia mamą. Mimo to fani przy pierwszej lepszej okazji zasypują ją pytaniami, kiedy zdecyduje się na dziecko. Jakiś czas temu gwiazda po raz kolejny przypomniała swoją opinię w tej sprawie, podkreślając, że "dzieci to nie torebki, że mają być piękne. Przede wszystkim mają być chciane i wyczekane".