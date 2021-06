Pokazała się po szpitalu. Aktorka miała operację mózgu

- To było w dolnej części mojego mózgu. Emme opiekuje się mną, dopóki nie dotrę do mojej domowej pielęgniarki – powiedziała na InstaStory. Wspomniana Emme to zaprzyjaźniona aktorka Emme Rylan, która również gra w "Szpitalu miejskim", a wcześniej w "Żarze młodości", "Dziewczynach z drużyny" itp.