Pokazała filmik od TVP. "Jestem najszczęśliwszą osobą pod słońcem"

Z okazji jej urodzin TVP stworzyło filmik, na którym widzimy Idę z różnych nagrań, głównie od strony kulisowej. Główna zainteresowana opublikowała go na swoim Instagramie. W opisie nie kryje swojej radości. "Prezenty od Was to najpiękniejsze pamiątki! Tutaj 30 twarzy Idy na jej 30. urodziny by @badzmyrazem.tvp. Hahahahhahhahahahahhaha. Dziękuję @panpiwek (jesteś the best, to już wiesz) i całemu Waszemu zespołowi, tyle przemile spędzonych chwil z Wami w ostatnim czasie..." – czytamy.