Pokazała, czym jeździ. "Czarna bestia"

"Kobieta i samochód to całkiem niezłe połączenie. Zwłaszcza, kiedy on jest czarny, szybki i wygodny. Do tego mój i to bez zbędnych ceregieli. Dokładniej - mój na jakiś ustalony czas" - pisała już jakiś czas temu Joanna Racewicz, pozując przy masce czarnej Cupry. Rok wcześniej mogła się pochwalić szarym SUV-em od Land Rovera, co komentowała: "'Pani to zmienia samochody jak rękawiczki' - pisze do mnie pewien fan motoryzacji. - A, nieprawda. Samochody zmieniam częściej".