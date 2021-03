Pokazał siłę. Krystian Gontarz ponownie na scenie "The Voice Kids"

Krystian Gontarz po raz pierwszy pojawił się na scenie "The Voice Kids" mając 11 lat. Zaśpiewał piosenkę "Nic do stracenia", a swoim wykonaniem tego utworu zachwycił Edytę Górniak oraz Tomsona i Barona, których wybrał wówczas na swoich trenerów.

To niestety nie wystarczyło. Mama 11-latka zmarła. Dziś, trzy lata później, Krystian Gontarz wrócił do tamtych wydarzeń.

- Przez pierwszy miesiąc nie było łatwo. Nie ukrywam, że nie miałem kontaktu ze światem. Siedziałem w domu... Ale trzeba się było podnieść. Gdyby człowiek cały czas się nad sobą użalał, to nic w życiu by się nie osiągnęło - wyznał przed kamerami "The Voice Kids".