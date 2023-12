Pojawiła się w mediach pierwszy raz od śmierci ojca. "Nie jestem tutaj, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach"

- O ile przemoc fizyczną jesteśmy w stanie napiętnować, powiedzieć, że jest zła, o tyle przemoc psychiczna w naszym kraju ma się naprawdę nieźle — stwierdziła wokalistka. — Jest takie powiedzenie "nie mów nikomu, co się dzieje w domu". Wciąż to jest temat tabu i osoby, które doznają przemocy psychicznej, to są osoby, które nie za bardzo chcą się z tym ujawniać. (...) O ile widać podbite oko, to ran na duszy nie widać.