Pogrzeb księcia Filipa. To będzie ciężkie doświadczenie dla Kate

Śmierć księcia Filipa wstrząsnęła wszystkimi. Mąż królowej Elżbiety zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat. Zagraniczne media podawały, że członek rodziny królewskiej odszedł w spokoju na zamku Windsor . Zdrowie księcia Filipa pogorszyło się w ostatnich miesiącach. W połowie lutego trafił do szpitala z powodu infekcji - z kliniki wyszedł po miesiącu.

Pogrzeb księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia. Członek rodziny królewskiej zostanie pochowany na zamku Windsor, gdzie odbędzie się również ceremonia. Jak się okazuje, będzie to pierwsza telewizyjna uroczystość pogrzebowa dla księżnej Kate, odkąd dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej.

Kate dotychczas towarzyszyła rodzinie królewskiej przy wielu szczęśliwych okazjach, takich jak Niedziela Pamięci, Diamentowy Jubileusz, Trooping the Colour i rodzinne wesela. Inni członkowie brytyjskiej monarchii, którzy po raz pierwszy wezmą udział w królewskim pogrzebie, to mąż Zary Tindall Mike, który dołączył do “royalsów” w sierpniu 2011 r., Jack Brooksbank, który poślubił księżniczkę Eugenie w 2018 r., oraz Edoardo Mapelli Mozi, który ożenił się z księżniczką Beatrice zeszłego lata.