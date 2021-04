Pogorszył się stan zdrowia Markowskiego. Krzysztof Cugowski komentuje

"Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja" - napisał Grzegorz Markowski w liście opublikowanym na facebookowym profilu Patrycji Markowskiej. Zwrócił też uwagę, że utrzymująca się sytuacja, w której nie da się organizować prób, a tym bardziej grać koncertów w zaplanowanych terminach, psuje absolutnie wszystko.