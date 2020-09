Pogodynka popełniła samobójstwo. Dotknęła ją wielka tragedia

Kossakowski o samobójstwie 14-latka: "Odczuwam wielki smutek i oburzenie. To jest straszne"

Jak podkreślali jej współpracownicy, Kelly nie mogła się pogodzić nie tylko ze stratą ukochanego syna, ale też brakiem odpowiedzi na pytanie, co popchnęło go do samobójstwa. Po śmierci Thomasa prezenterka pogody była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu starała się pomagać tym, którzy planują targnąć się na swoje życie. Nikt nie spodziewał się, że wkrótce zrobi to także ona sama.