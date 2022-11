Czeka go ekskomunika. Czy jest na to gotowy? Kukiz ma swoje zdanie

W programie "Politycy od kuchni" Kukiz został zapytany o kroki, jakie chce podjąć Dawid Podsiadło. Lider politycznego ruchu stwierdził, że nie zamierza nikomu doradzać w tych sprawach, ale na temat apostazji ma swój wyrobiony pogląd, którym podzielił się z dziennikarzami i widzami: - To jest najprostsze wyjście. Jeśli ktoś jest naprawdę wierzący, to od Boga nie odejdzie, od tego Kościoła nie odejdzie, bo Kościół to jest wspólnota, a nie biskupi, arcybiskupi czy proboszczowie. Oni są bardzo potrzebni do uporządkowania zdarzeń związanych z celebrowaniem wiary, ale Kościół to ludzie.