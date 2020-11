Poczucie humoru rodem z TVP. Na Twitterze zawrzało

Nawiązujący swoim formatem do "Szkła kontaktowego" program publicystyczny TVP "W tyle wizji" wciąż wzbudza liczne kontrowersje. Tym razem wiadro pomyj wylało się na Rafała Trzaskowskiego. Komentatorzy po raz kolejny przekroczyli granicę dobrego smaku i przyzwoitości.

Prowadzący "W tyle wizji" nie omieszkali w swoim komentarzu odnieśli się do orientacji seksualnej Rabieja. Cztery lata temu polityk publicznie powiedział, że jest gejem. - Przyjdzie do ratusza i co? - zapytał Stanisław Janecki o Trzaskowskiego - Po raz pierwszy pocałuje klamkę, a nie jakiegoś innego mężczyznę. - odpowiedział Krzysztof Feusette.