PO reaguje na roszczenia Lombardu. "Nie będziemy w przyszłości wykorzystywać tej piosenki"

W sobotę 24 czerwca we Wrocławiu odbył się Wiec Wolności, impreza organizowana przez Platformę Obywatelską. Większość obecnych zwróciła uwagę na mocne przemówienie Donalda Tuska, ale byli też tacy, których uwagę zwrócił utwór, który zabrzmiał, kiedy kroczył po scenie. To słynna piosenka zespołu Lombard "Przeżyj to sam", która wielu osobom kojarzy się z czasami walki o wolność w latach 80.