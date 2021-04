Po ciąży jej brzuch był w opłakanym stanie. Matka wpadła na pewien pomysł

Emilia to młoda mama mieszkająca w Warszawie. 8 lat temu zdiagnozowano u niej cukrzycę typu I, co wywróciło jej świat do góry nogami. Nagle u wyczynowego sportowca (Emilia trenowała łucznictwo, zdobyła nawet tytuł mistrzowski) pojawiły się pewne ograniczenia. Swoje dołożyła też ciąża, w trakcie której kobieta nabrała dodatkowych kilkudziesięciu kilogramów wagi.