Płyta poświęcona kobietom. Holenderska wokalistka metalowa mówi o polskich wyborach

Chcieliśmy o tym napisać. Te wydarzenia mocno na nas wpłynęły. W piosenkach wyrażamy nasz smutek, frustrację i ból. Także z powodu sytuacji kobiet w Iranie. Jako dziecko chodziłam przez pewien czas do arabskiej szkoły (Sharon jako dziecko mieszkała z rodziną w dziesięciu różnych krajach, w tym m.in. w Indonezji, w której dominuje islam - red.). Wiem, że to nie była szkoła dla mnie. Lubię tamte kultury, smak tamtejszego jedzenia, ale nie podoba mi się, jak traktowane są tam kobiety. Przeciwstawienie się temu wymaga wielkiej odwagi. Kobiety są często zabijane lub trafiają do więzień walcząc o swoje prawa. To bardzo smutne. To wszystko ma na mnie wpływ i chcę przeciwstawiać się temu w muzyce.