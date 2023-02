"Płynąłeś ostro". Herbuś o nałogu byłego partnera

Tomasz Barański po raz pierwszy opowiedział publicznie o walce z nałogiem: - Nigdy o tym nie mówiłem, ale to była najlepsza, najmądrzejsza i najważniejsza decyzja w moim życiu. (...) Dźwignąłem się z tego. Na początku to były imprezy, ale, jak teraz na to patrzę, to nie były tylko imprezy, ale zagłuszanie tej pustki, która była we mnie.