"Playboy" chwilę przed emisją reportażu opublikował oświadczenie. Odcinają się od Hefnera

W USA stacja A&E rozpoczęła emisję 10-odcinkowej serii dokumentalnej "Secrets of Playboy", na którą składają się przede wszystkim wywiady z kobietami, które były związane z posiadłością Hugh Hefnera i brały udział w jego wieloletnim biznesie. Mowa jest o nadużywaniu narkotyków, orgiach, przemocy seksualnej i bestialstwie. W serii wypowiada się m.in. Holly Madison, były króliczek Playboya, która porównała organizację do sekty, która zmuszała kobiety do tego, by wierzyły w jednego, dobrego guru, jakim miał być Hugh Hefner.