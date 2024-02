"Planeta Ziemia III" BBC. Legendarna seria powraca. Czy da nam jeszcze nadzieję?

Tak, cierpiałem na eco-anxiety (strach przed katastrofą klimatyczną - przyp. red.). Ze względu na swoją pracę niemal codziennie czytam o problemach środowiska naturalnego. Mam dwie nastoletnie córki i jak wielu członków społeczeństwa, myślę o tym, jaka przyszłość czeka nasze dzieci, co dla nich zostanie. Jedyny sposób to skupić się na dobrych wiadomościach, które się pojawiają. Drogą ratunku jest działanie inspirowane przez nadzieję. Właśnie na to liczę, że taki wniosek wyciągną widzowie naszej serii, że wciąż jest o co walczyć i musimy spróbować chronić środowisko naturalne. Są rozwiązania. Jedną z najważniejszych rzeczy, które każdy z nas może zrobić już dziś, to podjąć decyzję, co zjeść na następny posiłek. To wybór, którego dokonujemy kilkukrotnie w ciągu dnia. Każdy rodzaj żywności ma wpływ na planetę w pewnym stopniu, ale niektóre mają większy, a inne - mniejszy. Ważne, by o tym otwarcie mówić.