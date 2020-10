"Płakałam, czekając na dobre wieści". Zielińska powiedziała o tym po raz pierwszy

Zielińska apeluje do Polek: "Żeby być szczęśliwym, trzeba mieć skrzydła"

"Tysiące badań. Byłam pod opieką cudownych lekarzy, specjalistów w dziedzinie tzw. trudnej ciąży. Resztę zostawię dla siebie. Dziś mam cudownych chłopców. Codziennie czujemy z mężem wdzięczność za tak wspaniały DAR! Ale co z innymi kobietami? Co z ich dziećmi skazanymi na cierpienie??? Brak słów. Smutek. Złość. Chciałabym się obudzić dzisiaj i powiedzieć, że to tylko jakiś senny koszmar. NIESTETY TO PRAWDA" - podsumowała ze smutkiem.