"Pistol": anarchia i chaos. Destrukcyjna siła Sex Pistols wciąż fascynuje

Podsumowując, "Pistol" to raczej strzał w dziesiątkę niż strzał w kolano. Nie jest laurką Sex Pistols, ale z pewnością hołdem dla kultowego "Never Mind The Bollocks". Jeśli to pozycja obowiązkowa w waszej płytotece, to "Pistol" to jest do niego jeśli nie obowiązkową, to świetnie uzupełniającą lekturą.