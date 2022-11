Piotr Pręgowski żyje najlepszym życiem. To robi aktor po "Ranczu"

- Na razie jesteśmy w intensywnych próbach i nie chciałbym zbyt wiele mówić o naszym zgranym zespole, bo jeszcze zapeszę i projekt nie wypali. Powiem tylko, że poszliśmy w klasykę, czyli jest gitara, bas, perkusja i klawisze. No i ja, jako frontman, który bez krzty fałszu śpiewa swoje teksty i porusza się niczym Mick Jagger, a czasem nawet jak Margaret. W przyszłym roku zamierzamy odbyć tournée po kraju, a jeśli się uda, to polecimy za ocean, by podbić tamtejszy rynek - zdradził.