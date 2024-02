Piotr Mróz z różańcem na wakacjach. Pokazał zdjęcie

- Nie mamy jeszcze finalnego terminu, ale wiemy, kiedy chcemy, aby się to wydarzyło. Na początku szykujemy mieszkanie, zamieszkamy w nim i będziemy myśleć o ślubie. Myślę, że to kwestia roku, maksymalnie dwóch. Teraz skupiamy się na szykowaniu mieszkania, a co dalej, to zobaczymy - mówił Mróz w rozmowie z serwisem Jastrząb Post niedługo po zaręczynach.