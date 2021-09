20 lat temu znała go cała Polska. Znowu wraca do TV

Już w sobotę startuje 12. edycja "The Voice of Poland". W pierwszym etapie przed trenerami zaśpiewa niemal 100 uczestników wyłonionych spośród kilku tys. chętnych. Precastingi udało się przejść m.in. Piotrowi Lato. Wierni fani programu "The Voice of Poland" mogą go pamiętać z pierwszej edycji muzycznego show TVP2. Mimo że w trakcie jego ówczesnego występu nie odwrócił się żaden trener, udział w programie okazał się szczęśliwy.