Piotr Kraśko opisał koszmar wojny. Przed laty cierpiała mała dziewczynka. Nic się nie zmieniło

"Tę dziewczynkę spotkaliśmy w szpitalu 15 lat temu, w czasie innej wojny, w innym miejscu na świecie. Jej rodzina bardzo chciała, żebyśmy opowiedzieli wtedy jej historię. Bali się, że świat nawet nie dowie się o ich tragedii. Najpierw pytała rodziców, a potem także nas: dlaczego ktoś strzela, dlaczego jest ranna, dlaczego giną jej bliscy? 'Przecież nie zrobiłam nic złego'. Nie miałem pojęcia, co jej odpowiedzieć. Teraz tak pyta pewnie 7 mln dzieci na Ukrainie. To tragedia dla dorosłych, ale jak przerażające i straszne to musi być dla nich…" - napisał Kraśko na swoim instagramowym profilu.