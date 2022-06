Piotr Kraśko nie poprowadzi "Faktów". Na razie nie wraca do redakcji

W ostatnim czasie Piotr Kraśko nie miał dobrej prasy. Pod koniec 2021 r. dziennikarz prowadził samochód bez uprawnień, za co został skazany na karę grzywny i na roczny zakaz prowadzenia pojazdów. 8 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Kraśce w tej sprawie. Prokurator chce, by skazano go bez konieczności rozprawy.