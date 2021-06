Piotr Jacoń ma transpłciową córkę. Opowiada o "ważnym SMS-ie"

- Jeśli ktoś ważny w firmie na koniec dnia, w którym ukazał się wywiad, pyta w SMS-ie, jak się czuję ja i moja córka, to jest to miarą tego wsparcia. Dla mnie to sygnał, że ktoś wie, że za mną ciężki dzień i pomaga mi tak po ludzku jakoś to udźwignąć - stwierdził dziennikarz.