Piotr Gąsowski padł ofiarą złodzieja. "Jakiś zakapturzony gość"

Co ciekawe, Gąsowski zorientował się, że nie ma przy sobie plecaka dopiero po powrocie do Warszawy. I dopiero wtedy podjął działania: - Dzwonię do ochrony Jordanek. I tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu Piotrowi, który na filmie nagranym przez kamerę przemysłową zobaczył, że jakiś zakapturzony facet ten plecak mi w trakcie rozmowy z tymi fanami podiwania. Dzwonię na policję w Toruniu. Pan Rafał od razu podejmuje działania. Nie wiem, jak to się skończy.