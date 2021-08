Piotr Gąsowski o osobach szczepiących się dla nagród: "To jest dopiero wstyd"

"I jeszcze jedno. Często słyszę takie opinie: 'Na razie się nie zaszczepię, poczekam, jak na te szczepionki zareagują ci, co się zaszczepili i jak będą się czuli? Czy nie pogorszy się ich stan zdrowia?'. Zastanowiłbym się nad taką postawą. Znaczy to, że ci, co chcą poczekać na reakcje zaszczepionych, traktują tych drugich jak króliki bądź szczury doświadczalne!? Przykre to jest i, ponownie, mało socjalne!" - podsumował.