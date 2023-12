Piotr Gąsowski cieszy się po głosowaniu w Sejmie. "Opcja antyniemiecka" w natarciu

"Jak ma być szczęśliwa Polska, skoro Niemcy będą się u nas panoszyć i mówić nam, co mamy robić", "Z czego tu się cieszyć? Że za chwilę będziemy drugą Białorusią, pod szwabskim butem? Nie po to mój dziadek zginął w Powstaniu Warszawskim, żeby Niemiec nami teraz rządził, wstyd panie Gąsowski", "Zobaczymy, czyje będzie na wierzchu, jak Tusk odda nas Brukseli. Pprzypomnę to wtedy panu" - pisali niezadowoleni obywatele.