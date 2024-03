1 z 6 Piotr Galiński był jurorem "Tańca z gwiadami". Teraz jego pasją są kury

Piotr Galiński oceniał uczestników "Tańca z gwiazdami" nawet ostrzej niż "Czarna Mamba", czyli Iwona Pavlović. Po zakończeniu przygody z programem osiadł na wsi i hoduje kury, ale nie takie zwykłe zagrodowe. To kurna elita. Zdradził, co odpowiedziałby na propozycję powrotu do tanecznego show.