Piotr Domalewski o "Hiacyncie", którego zobaczą widzowie na świecie: "Nagle ktoś wybrał, że osoby o danej orientacji seksualnej są wrogami narodu"

Oczywiście. Wiesz, ja zawsze powtarzam, że fabułę filmu można opisać na trzech poziomach. Pierwszy to fabularny. W przypadku "Cichej nocy" [7 nagród na FPFF w Gdyni, w tym za najlepszy film 2017 r. - przyp. red.] to był film o chłopaku, który chce dostać działkę, dostaje ją i wraca. Drugi poziom to okoliczności historyczne, społeczne. Nasz bohater jest więc reprezentantem szerokiej grupy imigrantów, która wraca do kraju i musi odnaleźć się w rzeczywistości. Trzeci poziom to taki mój osobisty stosunek do opowieści. "Cicha noc" była dla mnie filmem o rodzeństwie. "Hiacynt" na pierwszym poziomie jest o milicjancie, który rozwiązuje zagadkę morderstwa. Na drugim – o akcji "hiacynt", o łapance. A na najważniejszym dla mnie poziomie jest to film o mężczyźnie, który musi walczyć ze wszystkim, co narzuca na niego rzeczywistość.