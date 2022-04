Piotr Barełkowski założył telewizję dla Ukraińców. Tydzień wcześniej wyrzucono go z radia

W rozmowie z "Press" Barełkowski powiedział: - Razem z Michałem Nieckarzem, właścicielem kanału kablowego TV Regio, który obecnie dociera do miliona domów w Polsce, postanowiliśmy włączyć się do pomocy uchodźcom z Ukrainy. Będziemy opłacać z własnych środków tę stację tak długo, jak będzie to potrzebne. Zapewne nie krócej niż pół roku.