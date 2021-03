Piotr Adamowicz o sprawie Obajtka: "Dziennikarze mają prawo pytać"

Dziennikarze mają prawo pytać i brat nie miał o to pretensji. Ale czymś innym jest opisywanie nowych, wychodzących na jaw wątków, a czymś innym stałe nękanie, nachodzenie, nawet podczas inauguracji roku szkolnego, stawianie pytań z tezą pod materiał z określonym wydźwiękiem, takie jak w wykonaniu niejakiego red. Sitka z TVP. Sitek był niemal przypisany do Pawła Adamowicza.

W przypadku mego brata najmniejsza wątpliwość była przedstawiana jak niemal pewnik, coś niemal udowodnionego. Upolityczniona TVP jakby współgrała z upolitycznią po 2015 r. prokuraturą. W sprawie pana Obajtka jakość nie widzę wnikliwości prokuratury. Nie widzę więc analogii. Dlatego napisałem w tej sprawie interpelację do pana Ziobro, pod którą podpisało się prawie 100 posłów. Zobaczymy, co odpowie.

Wracając do wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji kultury i środków przekazu: uzgodniła ona - głosami posłów PiS - dezyderat, który wzywa ministrów spraw zagranicznych oraz kultury, aby usiedli ze stroną niemiecką i rozpoczęli debatę o koncernie Ringier Axel Springer Polska (RASP), bo to on rzekomo uderza w niezależność prawicowych publicystów, pozywając ich za to, co piszą.