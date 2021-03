Piotr Adamczyk od pewnego czasu przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzewa się, że bierze udział w jednym z filmów Marvela. Niedawno wyszło na jaw, że wystąpił w innej amerykańskiej produkcji, "For All Mankind".

Piotr Adamczyk zagra w amerykańskim serialu. Dołączył do obsady "For All Mankind"

Źródło: AKPA