Pióra, kapelusz i perły w TVP Info. Ekspertka broni swojej stylizacji

Wilk-Turska opowiadała o panowaniu Elżbiety II, historii monarchii i nadziejach na jej przyszłość. Jednak to, co zwróciło uwagę przynajmniej części widzów, to stylizacja ekspertki godna zawodów Ascot. Miała na sobie czarną koronkową suknię, sznur pereł i spory kapelusz zdobiony piórami. Jest to strój nietypowy zarówno dla polskiej ulicy, jak i polskiej telewizji. W sieci pojawiły się słowa krytyki i niewybredne żarty pod adresem Wilk-Turskiej. Teraz zabrała głos.