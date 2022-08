Pijak, utrzymanek, oszust. Śmierć Brittany Murphy wywołała lawinę teorii spiskowych

Oglądając "Co się stało, Brittany Murphy?" trudno nie odnieść wrażenia, że to kolejna próba żerowania na aktorce. Choć całkiem ładnie pokazuje się filmową karierę Brittany sprzed czasów związku z Simonem, to jednak wciąż 90 proc. tej historii to powtarzanie teorii spiskowych. Twórcy sięgają po nagrania youtuberek, które wykonując tutoriale makijażowe dla swoich obserwatorów, analizowały sprawę śmierci Murphy... Czy youtuberka, paparazzi i przewodnicząca fan klubu aktorki to najlepsi eksperci?