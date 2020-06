Pietrzak w Zamku Ujazdowskim, a pod zamkiem: "Spietrzaj dziadu"

To była impreza wyczekiwana przez ostatnie tygodnie: nowy dyrektor warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej, Piotr Bernatowicz, wybrał Jana Pietrzaka na artystę otwierającego działalność CSW po pandemii. Kabareciarz nijak nie kojarzył się z dotychczasowym, otwartym światopoglądowo i antydyskryminacyjnym programem CSW, a wręcz uosabiał jego radykalne zaprzeczenie. Sobotni występ potwierdził to bardzo mocno.

Klaszcząc w rękawiczkach

Protest przed Centrum Sztuki Współczesnej

Mocno odgrzewane żarty

Szybko okazało się, że był to tylko początek lawiny żartów. Pietrzak śpiewał piosenki, opowiadał znane już dowcipy, wygłaszał żartobliwe pogadanki o historii. Tłumaczył, że musi robić to ostatnie, bo "podręczniki do historii wciąż piszą nam okupanci, mamy się wstydzić swojej historii, jest zwłaszcza jedna gazeta, która specjalizuje się w tej pedagogice wstydu".