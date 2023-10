Pies Matthew Perry'ego nie trafi do aktorki z "Przyjaciół". Ma już właściciela

Matthew Perry zmarł w swoim domu w Los Angeles 28 października. Gwiazdor "Przyjaciół" przez lata zmagał się z nałogami, co szczegółowo opisał w swoich wspomnieniach "Friends, lovers and the big terrible thing". W chwili zgonu nie znaleziono przy nim żadnych substancji odurzających. Aktualnie rodzina oczekuje na wyniki badań toksykologicznych.