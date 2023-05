Pierwszy taki film Netfliksa w Polsce. "Odważył się wpuścić nas do swojego świata"

Nie wiem, co bym zrobiła w takiej sytuacji. Nikt nie może na 100 proc. powiedzieć, co by zrobił, dopóki taka sytuacja się nie wydarzy. Wiem, jak chciałabym zareagować. Mam ten przywilej, że jestem po terapii, w trakcie której nauczyłam się opiekować sama sobą. I tego, co to znaczy być dorosłym rodzicem dziecka. Wiele osób w naszym kraju nie umie być dorosłymi. To jest nasz największy problem. Nie zaopiekowano się nami, więc nie wiemy, jak opiekować się innymi. Mam nadzieję, że potrafiłabym zachować się jak kochający dorosły, czyli przyjąć to, co się dzieje i z tym nie walczyć. Nie ma co zaprzeczać, zasłaniać oczy i mówić, że czegoś nie ma. Obok jest nasze dziecko, które mierzy się z czymś bardzo, bardzo trudnym i potrzebuje nas. Tak po prostu.