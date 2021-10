"Mam talent": pierwszy półfinał i już musiał przepraszać. Prokop i Kempa nie odpuścili Klimentowi

Jan Kliment okazał się najbardziej zaskakującym i nieprzewidywalnym bohaterem najnowszej edycji "Mam talent". I nie chodzi tylko o jego głośny transfer. Charyzmatyczny tancerz pokazał, że nie da się upilnować i nie ma zamiaru rezygnować ze spontanicznych reakcji. Nawet jeśli ma przeskakiwać ze stacji do stacji. Szerokim echem odbił się jego występ w "Tańcu z gwiazdami", kiedy niespodziewanie pojawił się na parkiecie tylko po to, by wesprzeć tańczącą w ostatniej edycji żonę.