Pierwsza taka sytuacja w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Pobrali się jeszcze raz

Wyznając te same wartości, mając te same oczekiwania wobec życia, oboje szczerze się zakochali. Przeżyli wspólnie trudne chwile, gdy Agnieszka kilkukrotnie poroniła i te piękne, gdy na świat przyszła ich córeczka. Postanowili pobrać się znowu, tym razem w kościele. To pierwsza taka sytuacja w polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".